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Синоптики предупредили жителей Ростовской области о мокром снеге и гололеде

В Ростовской области ожидается мокрый снег, гололед и сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о непогоде в ближайшие дни. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным Ростгидромета, со 2 по 6 ноября ожидаются дожди, мокрый снег в северных районах области. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха понизится на 10−12 градусов. Отметим, что в этот период водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Важно соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть в ДТП.

Кроме того, в Таганрогском заливе и в устье реки Дон ожидается ветровой нагон воды.