Синоптики предупредили жителей Ростовской области о мокром снеге и гололеде

По данным Ростгидромета, со 2 по 6 ноября ожидаются дожди, мокрый снег в северных районах области. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха понизится на 10−12 градусов. Отметим, что в этот период водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Важно соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть в ДТП.