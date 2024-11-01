МТЗ выпустил собственный мармелад в виде трактора с малиновым вкусом

Минский тракторный завод выпустил собственный мармелад в виде трактора с малиновым вкусом. Подробности рассказали в пресс-службе МТЗ.
В сообщении сказано, что мармелад в виде трактора Belarus появится в продаже с 1 ноября в общепите завода. В пресс-службе уточнили, что стоимость упаковки сладости составит 2,55 рубля.
Минский тракторный завод сказал про выпуск собственного мармелада с малиновым вкусом. Фото: телеграм-канал МТЗ.
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