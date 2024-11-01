Дополнительный поезд «Ласточка» между Москвой и Минском запускают с 1 ноября. Об этом БелТА рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Согласно информации, поезд «Ласточка» № 719/720 из Москвы будет отправляться по пятницам, субботам, воскресеньям в 12.00 и прибывать в Минск в 19.34. В обратном направлении поезд будет выезжать по субботам, воскресеньям, понедельникам в 09.57 с прибытием в Москву в 17.57.
В БЖД отметили, что поезда по указанному маршруту будут курсировать в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам доступны два класса обслуживания. Речь идет про бизнес и эконом. Кроме того, для пассажиров с ограниченными возможностями есть подъемники для инвалидных колясок. Также поезд оборудован специализированными местами с креплением для колясок, кнопкой вызова проводника.