Дополнительный поезд «Ласточка» между Москвой и Минском запускают с 1 ноября

В БЖД отметили, что поезда по указанному маршруту будут курсировать в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам доступны два класса обслуживания. Речь идет про бизнес и эконом. Кроме того, для пассажиров с ограниченными возможностями есть подъемники для инвалидных колясок. Также поезд оборудован специализированными местами с креплением для колясок, кнопкой вызова проводника.