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До зимы улицу Гали Ибрагимова в Уфе перекрыли из-за строительства снегоплавильного пункта

До 1 декабря в Уфе ограничили движение по улице Гали Ибрагимова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на месяц частично ограничили движение по улице Гали Ибрагимова. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничительные меры связаны со строительством снегоплавильного пункта. Перекрытие будет действовать до зимы — до 1 декабря.

Вчера на своей личной странице в социальных сетях мэр столицы Башкирии рассказал о строительства объекта. По его словам, установка готова на более чем 80%.

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