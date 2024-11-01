До зимы улицу Гали Ибрагимова в Уфе перекрыли из-за строительства снегоплавильного пункта

В Уфе на месяц частично ограничили движение по улице Гали Ибрагимова. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничительные меры связаны со строительством снегоплавильного пункта. Перекрытие будет действовать до зимы — до 1 декабря.
Вчера на своей личной странице в социальных сетях мэр столицы Башкирии рассказал о строительства объекта. По его словам, установка готова на более чем 80%.
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