1 ноября Иванов день: народные приметы о погоде и что нельзя делать

По погоде в этот день определяли, какой будет грядущая весна. Если пойдет снег и будет холодно, то следует ждать поздней и холодной весны, а зима установится уже скоро и будет морозной. Если морозов не будет, то и весна будет ранней и теплой. А если в этот день идет дождь, то до самого декабря снежного покрова можно не ждать, и зима ожидается мягкой и снежной.