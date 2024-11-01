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В парке Ростовской области приютили краснокнижного аиста

В Южном парке «Малинки» приютили краснокнижного аиста, не улетевшего на юг.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области приютили краснокнижного аиста, который не смог улететь на юг. Об этом сообщили в пресс-службе Южного парка «Малинки».

Краснокнижного аиста нашли местные жители в Таганрогском заливе в конце сентября. Птица была совсем одна и не успела улететь в теплые края. Местные решили помочь аисту и сообщили о нем сотрудникам парка.

Пернатому грозил не только холод, но еще и бродячие псы и другие хищники, которые могли ему навредить. Птицу доставили в парк, где его осмотрели ветврачи. Сейчас новый подопечный обустраивается на новом месте.