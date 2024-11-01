Общественно-культурный центр «Башня» получил статус АНО

Общественно-культурного центра «Башня» был основан в процессе реализации проекта Агентства развития Норильска по созданию всесезонного многофункционального общественного пространства в здании объекта культурного наследия, расположенного в исторической части города.
Цель создания новой АНО — осуществление деятельности, направленной на развитие и поддержание культурного потенциала в Норильске, предоставление культурных благ населению и широких возможностей для творческой самореализации. Башня станет местом активного сотворчества и соучастия, коммуникационной средой, где создаются проекты, обогащающие культурный ландшафт Норильска.
«Для нас важно, чтобы Башня стала не только местом отдыха, но и центром социальных изменений, объединяющим горожан вокруг общих ценностей и идей. Здесь будут обсуждаться и реализовываться проекты, направленные на улучшение качества жизни в городе, поддержку местных инициатив и развитие культурной жизни Норильска, — отметила Виктория Чуланова, директор Общественно-культурного центра “Башня”. — Само здание — объект культурного наследия и создание в нём общественного пространства требует особого подхода и строгого соблюдения нормативов, установленных законодательством».
Первый в Норильске многофункциональный общественно-культурный центр «Башня» откроет свои двери в 2025 году и расположится в доме № 1 по Ленинскому проспекту.
На 7-ми этажах Башни разместятся «крытая улица» с зонами отдыха, детский центр, семейное кафе, место для кулинарных мастер-классов и гастрономических событий, коворкинг, библиотека, лекторий и зал с панорамным видом на город.
Напомним, проект по созданию всесезонного многофункционального общественного пространства для ОКЦ «Башня» реализуется по инициативе Агентства развития Норильска при поддержке «Норникеля» и Администрации города Норильска.