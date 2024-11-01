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Общественно-культурный центр «Башня» получил статус АНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске продолжается реализация проекта по созданию Общественно-культурного центра «Башня». В октябре 2024 года центр получил статус юридического лица и зарегистрирован, как автономная некоммерческая организация.

Источник: НИА Красноярск

Общественно-культурного центра «Башня» был основан в процессе реализации проекта Агентства развития Норильска по созданию всесезонного многофункционального общественного пространства в здании объекта культурного наследия, расположенного в исторической части города.

Цель создания новой АНО — осуществление деятельности, направленной на развитие и поддержание культурного потенциала в Норильске, предоставление культурных благ населению и широких возможностей для творческой самореализации. Башня станет местом активного сотворчества и соучастия, коммуникационной средой, где создаются проекты, обогащающие культурный ландшафт Норильска.

Возглавила Башню и стала её директором Виктория Чуланова. Руководитель направления «Городская среда» Агентства развития Норильска координировала проект от идеи и разработки концепции, до формирования команды и событийной программы будущего пространства. За плечами Виктории немало и других городских проектов, например мозаичное панно «Солнце Арктики» на торце дома № 38 по улице Кирова, обустройство территории во дворе ул. Талнахской, 10а и многие другие, но Башня для неё — проект особенный.

«Для нас важно, чтобы Башня стала не только местом отдыха, но и центром социальных изменений, объединяющим горожан вокруг общих ценностей и идей. Здесь будут обсуждаться и реализовываться проекты, направленные на улучшение качества жизни в городе, поддержку местных инициатив и развитие культурной жизни Норильска, — отметила Виктория Чуланова, директор Общественно-культурного центра “Башня”. — Само здание — объект культурного наследия и создание в нём общественного пространства требует особого подхода и строгого соблюдения нормативов, установленных законодательством».

Первый в Норильске многофункциональный общественно-культурный центр «Башня» откроет свои двери в 2025 году и расположится в доме № 1 по Ленинскому проспекту.

На 7-ми этажах Башни разместятся «крытая улица» с зонами отдыха, детский центр, семейное кафе, место для кулинарных мастер-классов и гастрономических событий, коворкинг, библиотека, лекторий и зал с панорамным видом на город.

Напомним, проект по созданию всесезонного многофункционального общественного пространства для ОКЦ «Башня» реализуется по инициативе Агентства развития Норильска при поддержке «Норникеля» и Администрации города Норильска.