Общественно-культурный центр «Башня» получил статус АНО

«Для нас важно, чтобы Башня стала не только местом отдыха, но и центром социальных изменений, объединяющим горожан вокруг общих ценностей и идей. Здесь будут обсуждаться и реализовываться проекты, направленные на улучшение качества жизни в городе, поддержку местных инициатив и развитие культурной жизни Норильска, — отметила Виктория Чуланова, директор Общественно-культурного центра “Башня”. — Само здание — объект культурного наследия и создание в нём общественного пространства требует особого подхода и строгого соблюдения нормативов, установленных законодательством».