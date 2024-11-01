Противогололёдный реагент для красноярских дорог проверили на соответствие ГОСТу

«В отличие от соли и ПГРт, фрикционный материал не плавит снег и не устраняет скользкость, а на короткий промежуток времени улучшает сцепление с дорогой, — пояснили специалисты. — С точки зрения коррозии техническая соль является самым агрессивным веществом. Именно она оставляет белые следы на обуви горожан и корпусах автомобилей. В составе ПГРт содержание солей меньше. Он не слёживается и не требует специальных условий хранения. В отличие от Бионорда, этот реагент обладает стабильным составом, включающим 75% хлорида натрия и 25% хлорида кальция. Важным преимуществом ПГРт является отсутствие необходимости смешивать компоненты — гранулы уже имеют нужный состав».