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Противогололёдный реагент для красноярских дорог проверили на соответствие ГОСТу

Купленный красноярским «САТП» противогололёдный материал для обработки дорог прошел «входной контроль», подтвердивший соответствие требованиям ГОСТа.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщили в мэрии.

Там напомнили, что этой зимой для борьбы с наледью в зависимости от погодных условий будут применять три вида материалов. Так, при температуре до −10°C используют техническую соль, при температуре до −25 °C — ПГРт, при морозах ниже −30°C — фрикционный материал (песок).

«В отличие от соли и ПГРт, фрикционный материал не плавит снег и не устраняет скользкость, а на короткий промежуток времени улучшает сцепление с дорогой, — пояснили специалисты. — С точки зрения коррозии техническая соль является самым агрессивным веществом. Именно она оставляет белые следы на обуви горожан и корпусах автомобилей. В составе ПГРт содержание солей меньше. Он не слёживается и не требует специальных условий хранения. В отличие от Бионорда, этот реагент обладает стабильным составом, включающим 75% хлорида натрия и 25% хлорида кальция. Важным преимуществом ПГРт является отсутствие необходимости смешивать компоненты — гранулы уже имеют нужный состав».

«Прошлый год продемонстрировал, что при обильных осадках и низких температурах сочетание соли и песка оказалось неэффективным, — отметил гениректор “САТП” Антон Старовойтов. — Снег быстро превращался в ледяную корку под колесами автомобилей, образуя колею и снежный накат. Наша главная задача — обеспечение безопасного передвижения пешеходов и движения автотранспорта по дорогам общего пользования, а для этого важно применять современные противоголололёдные материалы, соответствующие ГОСТам и требованиям».

В мэрии отметили, что это не отменяет механической очистки дорог от снега — этой зимой задействуют более 220 единиц снегоуборочной техники, а также бригады ручного труда. Особое внимание уделят уборке пешеходных зон, тротуаров и подходов к социально значимым объектам.