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В воскресенье закроют движение вокруг стадиона «Факел» в Воронеже

В Советском районе Воронежа в воскресенье, 3 ноября, закроют движение и запретят парковку у стадиона «Факел».

В этот день наш футбольный клуб будет играть домашний матч с «Химки» из Московской области. Встреча состоится в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.

В связи с этим с 07:00 до 20:30 в воскресенье, 3 ноября, закроют движение автотранспорта на участке улицы Писателя Маршака от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.

Парковку запретят с 18:00 субботы, 2 ноября, до 20:30 воскресенья, 3 ноября, на участках улиц Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и на улице Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.

Кроме того, изменится путь следования 15 маршруток, они будут объезжать закрытую дорогу.