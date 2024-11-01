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Мирра Андреева вошла в топ-10 спортсменов с ценным личным брендом

Рейтинг составил Forbes.

Источник: БЕЛТА

Теннисистка из Красноярска Мирра Андреева вошла в ТОП-10 спортсменов с самым ценным личным брендом. Рейтинг составил Forbes.

Согласно рейтингу популярности российских спортсменов по их активности в соцсетях и СМИ, привлекательности личного бренда, составленным изданием, Мирра Андреева заняла 7-е место, тогда как годом ранее находилась на 25-й строчке. На скачок повлияло призовое место на Олимпийских играх во Франции, где она взяла серебро, а также первый титул на уровне WTA в карьере на турнире Iasi Open.

Всего в рейтинге 30 спортсменов.

Отметим, что Мирра Андреева также попала в список самых перспективных россиян до 30 лет.

Ранее сообщалось о том, что красноярские бобслеисты выиграли бронзу на первенстве России в Сочи.

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