Мирра Андреева вошла в топ-10 спортсменов с ценным личным брендом

Согласно рейтингу популярности российских спортсменов по их активности в соцсетях и СМИ, привлекательности личного бренда, составленным изданием, Мирра Андреева заняла 7-е место, тогда как годом ранее находилась на 25-й строчке. На скачок повлияло призовое место на Олимпийских играх во Франции, где она взяла серебро, а также первый титул на уровне WTA в карьере на турнире Iasi Open.