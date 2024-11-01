«Аномальная жара»: резкое потепление нагрянуло во Владивосток — достаем купальники

Сегодня, 1 ноября, воздух прогрелся до 20 градусов. Однако, по данным синоптиков, это продлится недолго и уже завтра по всему краю обещают резкое похолодание. По словам очевидцев, в Дальнегорске и Барабаше сегодня 20 градусов. В Кавалерово и Чугуевке воздух прогрелся до 19, а в Арсеньеве до 18 градусов. Информацию опубликовали в tg-канале Svodka25 (18+).