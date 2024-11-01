Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аномальная жара»: резкое потепление нагрянуло во Владивосток — достаем купальники

«А как одеваться сегодня?» — негодуют приморцы.

Сейчас в Олбани: +20° 4 м/с 66% 751 мм рт. ст. +15°

Неожиданно теплая погода порадовала жителей Приморья, сообщает ИА Primamedia.

Сегодня, 1 ноября, воздух прогрелся до 20 градусов. Однако, по данным синоптиков, это продлится недолго и уже завтра по всему краю обещают резкое похолодание. По словам очевидцев, в Дальнегорске и Барабаше сегодня 20 градусов. В Кавалерово и Чугуевке воздух прогрелся до 19, а в Арсеньеве до 18 градусов. Информацию опубликовали в tg-канале Svodka25 (18+).

В соцсетях обстановку активно комментируют жители края:

«Аномальная жара»;

«А как одеваться сегодня?»;

«Радуюсь последним теплым денькам».