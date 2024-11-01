В Красноярске за спонсорские деньги отреставрируют три арт-объекта

Об этом сообщили в мэрии.
Косметический ремонт выполнят за счет спонсоров, к работам на всех трех конструкциях приступят на следующей неделе. Первый объект, который со временем обветшал и требует обновления — это полутораметровое сердце на улице Робеспьера. Рабочие закрасят дефекты, появившиеся на торцах и лицевой стороне пластин, приведут в порядок надпись «Мой любимый район», обработают лавочки пропиткой для дерева и покрасят бетонный постамент.
«Фотозона очень полюбилась нам. Это один из символов нашего района. Её в своё время подарили нам соседи по району с улицы Калинина. Стараемся беречь наше “сердечко”, но ремонт, конечно, уже нужен», — рассказала жительница Железнодорожного района Оксана Добронравова.
Второй объект, который ждёт реставрация, — звезда, расположенная при съезде с Копыловского моста в центр города. Там необходимо заменить пластик подложки и отремонтировать стыки швов. Напомним, этот арт-объект появился в районе в июне 2021 года. Его установка была приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Третий объект — арка Победы на пересечении улиц Копылова и Робеспьера. Она была установлена весной 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рабочим предстоит почистить ее, а также заменить пластину с датами. Завершить реставрацию на всех трех объектах планируют до 15 ноября.
«Близится 45-летие Железнодорожного района и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. К любому празднику или памятной дате принято готовиться. Ведь когда мы приглашаем в дом гостей, мы наводим порядок. Так происходит и у нас в районе, поскольку — это наш большой дом», — отметил руководитель администрации Железнодорожного района Евгений Сёмкин.
Напомним, ранее на территории района появился новый арт-объект — металлический заяц с табличкой «С любовью к Красноярску». Скульптуру установили на улице Копылова неподалеку от дома № 19, там же высадили новые деревья.