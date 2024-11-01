В Красноярске за спонсорские деньги отреставрируют три арт-объекта

Косметический ремонт выполнят за счет спонсоров, к работам на всех трех конструкциях приступят на следующей неделе. Первый объект, который со временем обветшал и требует обновления — это полутораметровое сердце на улице Робеспьера. Рабочие закрасят дефекты, появившиеся на торцах и лицевой стороне пластин, приведут в порядок надпись «Мой любимый район», обработают лавочки пропиткой для дерева и покрасят бетонный постамент.