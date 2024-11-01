Света нет, но вы держитесь: В Кишиневе сотни жителей останутся 1 ноября без электричества

ул. 31 Августа, 50, Армянская, 45A, Арборилор, 2, 10A, 10/1, 18−20, пер. Арборилор, 10, Ф. Апостол, 16, Г. Кашу, 4, 10−12, 9−17, 35/1, И. Ватаману, 1−23, 2−28, И. Сорочану, 1−11, 23, 27, 31, 2−10, 18, 22, 28, пер. И. Сорочану, 1, 7, 11−21, 25−39, 75, 12−16, 20−22, 40, M. Микэ, ½, ⅓, ¼, ⅙, 1/7, ⅛, 5, 2−8, 14−20, 30−50, 9001, пер. М. Микэ, 1/9, 2, 9, 10, Н. Склифос, 1−19, 2−32, Н. Тестемицану, 18, В. Гуцу, 1−5, 9, 15, 4−8 — с 08:50 до 16:50.