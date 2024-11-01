Света нет, но вы держитесь: В Кишиневе сотни жителей останутся 1 ноября без электричества

Ботаника:
бул. Дечебал, 99A-M — с 10:00 до 13:00.
Буюканы:
ул. Дурлешть, 999, шоссе Хынчешть, 256, 256/1, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, пер. Пьетрэрией, 19, К. Ешилор, 30 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
ул. 31 Августа, 50, Армянская, 45A, Арборилор, 2, 10A, 10/1, 18−20, пер. Арборилор, 10, Ф. Апостол, 16, Г. Кашу, 4, 10−12, 9−17, 35/1, И. Ватаману, 1−23, 2−28, И. Сорочану, 1−11, 23, 27, 31, 2−10, 18, 22, 28, пер. И. Сорочану, 1, 7, 11−21, 25−39, 75, 12−16, 20−22, 40, M. Микэ, ½, ⅓, ¼, ⅙, 1/7, ⅛, 5, 2−8, 14−20, 30−50, 9001, пер. М. Микэ, 1/9, 2, 9, 10, Н. Склифос, 1−19, 2−32, Н. Тестемицану, 18, В. Гуцу, 1−5, 9, 15, 4−8 — с 08:50 до 16:50.
ул. А. Матеевича, 53, 77A, 999, А. Крихан, 11−33, 12−32, 38A, 38B, 42−44, Дымбулуй, 1−7, 7A, 2−6, Др. Виилор, 1, 2/4, Гиочеилор, 999, Тимиш, 3−19, 999, 6−12, 12A, 16−32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/2A, Университэций, 25 — с 08:50 до 18:00.
Чеканы:
ул. Дж. Латинэ, 18−20, 20/1, 30/1, 32A, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 36, 36/2, 36/3, 36/5, 36/7, 36/8, 36/9, 38, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 292, 31/1, 31/3, 49, Н. М. -Спэтару, 2/1, 4 — с 09:10 до 10:30.
ул. А. Руссо, 59/1, 59/2 — с 09:30 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.