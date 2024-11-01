В Свердловской области вернут транспортный налог

В Свердловской области маломощные автомобили вновь обложат налогом. Вопрос о внесении изменений в закон о транспортном налоге рассмотрят депутаты Заксобрания. Он был рассмотрен правительством региона.
— Свердловская область — один из последних регионов в стране, где обсуждается инициатива по возвращению налога на маломощные автомобили. С 2011 года на Среднем Урале транспортный налог не платили владельцы автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, — рассказали в областном правительстве.
Если же решение по налогу будет принято, от его уплаты будут освобождены пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и участники спецоперации.
Налоговая ставка для маломощных машин составит 10 рублей за лошадиную силу. Так, владелец автомобиля мощностью 100 лошадиных сил налог достигнет одну тысячу рублей в год. При этом дополнительные доходы планируют направить на содержание областных дорог. При принятии решения, изменения произойдут в 2026 году.
Законопроект также предусматривает продление действия на 2025−2027 года преференций по транспортному налогу для экологичных автобусов и грузовиков, расширение перечня многодетных семей, имеющих право на льготы и другие корректировки.