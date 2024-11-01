В Свердловской области вернут транспортный налог

— Свердловская область — один из последних регионов в стране, где обсуждается инициатива по возвращению налога на маломощные автомобили. С 2011 года на Среднем Урале транспортный налог не платили владельцы автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, — рассказали в областном правительстве.