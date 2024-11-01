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В Башкирии за неделю взлетели цены на свеклу, помидоры и огурцы

В Башкирии подорожали свекла, помидоры и огурцы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подорожали свекла, помидоры и огурцы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 21 по 28 октября килограмм столовой свеклы подорожал на 10,05%. На этой неделе ее средняя цена составила 33,54 рубля. Также жителям республики на 5,51% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 137,98 рубля) и на 3,09% за огурцы (96,62 рубля).

Однако на этой неделе на 1,99% подешевела поваренная пищевая соль (средняя цена — 12,98 рубля), на 1,95% — макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (78,66 рубля), на 1,72% — морковь (31,58 рубля).

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