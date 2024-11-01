В Башкирии за неделю взлетели цены на свеклу, помидоры и огурцы

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 21 по 28 октября килограмм столовой свеклы подорожал на 10,05%. На этой неделе ее средняя цена составила 33,54 рубля. Также жителям республики на 5,51% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 137,98 рубля) и на 3,09% за огурцы (96,62 рубля).