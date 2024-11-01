Что изменится в Ростовской области с 1 ноября 2024: Надбавки к пенсии, лимиты на переводы и ограничения в соцсетях

С 1 ноября владельцы каналов и групп в соцсетях с аудиторией более чем 10 тысяч подписчиков, должны будут предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Без регистрации они не смогут собирать средства через донаты, делать репосты и размещать рекламу у себя на страницах, что ограничивает как функциональность блога, так и охват подписчиков.