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Что изменится в Ростовской области с 1 ноября 2024: Надбавки к пенсии, лимиты на переводы и ограничения в соцсетях

С 1 ноября в Ростовской области начнут действовать ограничения на платежи СБП.

Источник: Комсомольская правда

С 1 ноября 2024 года ряд изменений наступит в жизни жителей Ростовской области и всей России. Надбавки к пенсиям пересчитают, введут новые тарифы для переводов по системе быстрых платежей, возможности лечения для участников и ветеранов СВО, а также ограничения для блогеров. Рассказываем подробнее, что изменится в Ростовской области в последний месяц осени.

Изменения ждут и некоторых пенсионеров. Алексей БУЛАТОВ.

НАДБАВКА К ПЕНСИИ.

С 1 ноября будет выполнен перерасчет надбавки к пенсии для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, которая была развита в Ростовской области. Доплаты связаны с тяжелыми условиями труда и сформированы из средств, которые перечисляют работодатели. Размер выплаты каждому рассчитывается индивидуально — все будет зависеть от стажа работы и среднемесячного заработка.

Кроме того, региональный Соцфонд уточняет, что, как и каждый месяц, с 1 ноября пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и люди с первой группой инвалидности, получат повышенные фиксированные выплаты к пенсии.

ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ СПБ.

В ноябре для дончан, как и других россиян, начнут действовать новые тарифы, которые регулируют перевод денег через систему быстрых платежей (СБП).

ЦБ выставил максимальный размер вознаграждения финансовых организаций по платежам в пользу государства, равный нулю. Без комиссии будут осуществляться переводы на единый казначейский счет, включая оплату налогов и штрафов.

Кроме того, установлен лимит бесплатных переводов на электронные кошельки в 100 тысяч рублей.

Заработает электронный реестр воинского учета. Юлия ПЫХАЛОВА.

ЛЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СВО.

Теперь военнослужащие СВО, приехавшие в отпуск, смогут обратиться за медпомощью в любую государственную поликлинику, хоть в Ростове, хоть в райцентре.

Тем самым лечение для бойцов стало доступнее, ведь раньше им приходилось обращаться в ведомственные госпитали Минобороны, поскольку на время службы полис ОМС не действовал.

МАЙНИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ.

Майнинг цифровой валюты официально разрешен с 1 ноября 2024 года. С оговоркой: заниматься им могут лишь ИП и юрлица, входящие в специальный реестр Минцифры.

Обычные люди смогут майнить лишь при условии, что потребляемая электроэнергия не превышает установленные лимиты.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР ВОИНСКОГО УЧЕТА.

1 ноября начинает работу электронный реестр воинского учета, который будет вести министерство обороны РФ. Ведомство поместит в него необходимые данные и запустит.

Как ранее объяснял в интервью «КП — Ростов-на-Дону» военком Ростовской области Игорь Егоров, реестр позволит в том числе дистанционно ставить человека на воинский учет и снимать с него, обновлять информацию о гражданах по данным из других государственных информационных систем, формировать и рассылать электронные повестки.

СПРАВКИ УЧАСТНИКАМ СВО.

С последнего месяца осени вводится и единый порядок выдачи справок об участии в СВО, необходимых для оформления льгот как самим участникам, так и их семьям, уточняют соцслужбы региона.

Получить справку можно через «Госуслуги». Заявления принимаются и от самих участников, и от членов его семьи, в том числе детей от 14 лет, супругов и родителей. Документ оформят бесплатно и выдадут в течение четырех рабочих дней.

Ряд изменений ждут жителей Ростовской области и всей России с 1 ноября. Денис Демков.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БЛОГЕРОВ.

С 1 ноября владельцы каналов и групп в соцсетях с аудиторией более чем 10 тысяч подписчиков, должны будут предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Без регистрации они не смогут собирать средства через донаты, делать репосты и размещать рекламу у себя на страницах, что ограничивает как функциональность блога, так и охват подписчиков.

Также с ноября владельцы мессенджеров должны будут блокировать сообщения от незнакомых пользователей без их согласия.