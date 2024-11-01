«Сказал, что нужен своим»: 29-летний дончанин вернулся домой без ранений, но снова пошел на СВО

Юрий Колосов из Донецка Ростовской области был самым младшим ребенком в многодетной семье, в которой все — друг за друга.
— У меня с братьями — большая разница в возрасте. Я его на 15 лет старше, а Юра и Аркаша — погодки. Всегда старалась оберегать мальчишек, — рассказывает старшая сестра героя Татьяна Колосова.
«ОН МЕСТА СЕБЕ НЕ НАХОДИЛ».
Аркадий и Юрий, несмотря на разницу в возрасте в один год, как-то сумели сделать так, чтобы отслужить «срочку» вместе, в одной части. Братья вместе учились маршировать, вместе прыгали с парашютом.
— Они в ВДВ служили. Прыжков по 10, наверное, совершили.
После армии вернулись домой. Юрий женился и стал отцом. Дочерям сейчас шесть лет и три года. С работой у дончанина, как и с личной жизнью, тоже проблем не было: трудился на фабрике, потом устроился на склад.
— Все в жизни у брата складывалось хорошо. Но когда началась специальная военная операция, он места себе не находил. Рвался туда.
Юрий считал своим долгом защитить Родину. Фото: из архива семьи.
Родные отговаривали Юрия, как могли. Но когда 29-летний мужчина узнал, что там, за ленточкой, два его товарища, уже никакие мольбы не могли его остановить. Мужчина решил для себя, что не имеет права оставаться дома, пока его лучшие друзья защищают страну.
«СКАЗАЛ, ЧТО НУЖЕН СВОИМ РЕБЯТАМ».
Сказав родным, что поедет по делам, Юрий отправился подписывать договор.
— Только после того, как брат оказался на Донбассе, он нам рассказал о своем выборе.
За первые восемь месяцев, что Юрий провел на Донбассе, он не получил ни одного ранения.
— И это не потому, что служил в тылу. Напротив, всегда был на передовой. У Юры очень много наград. Он освобождал Бахмут. Получил четыре медали «За Отвагу».
У Юрия остались жена и двое дочерей. Фото: из архива семья.
Казалось бы, что мужчина долг Родине уже отдал. Контракт подошел к концу, и Юрий приехал домой.
— Но с нами побыл совсем немного. А потом сказал, что не находит себе места. Что нужен своим ребятам, что там — его друзья. Отговорить, конечно, пытались, но бесполезно.
«ОДНА ИЗ ЗВЕЗД НА НЕБЕ — ИХ ОТЕЦ “.
В общем, Юрий, чей позывной был Малюр, вновь оказался на «передке».
Пожилая мать бойца не находила себе места. Женщина словно предчувствовала беду. От переживаний у нее случился инфаркт. Врачи тогда сделали все, что могли. Жизнь сохранили. Но после выписки из больницы случился еще один приступ прямо во дворе…
— Юрий отпросился на похороны. Пробыл дома около недели и опять — на Донбасс. А через месяц его не стало. Во время штурма пошел первым, чтобы другие не рисковали. В результате, попал под обстрел и погиб мгновенно на поле боя.
Несмотря на то, что его сейчас с нами нет, Юра жив в наших сердцах. Его дочери гордятся отцом и уверены, что одна из звезд на небе — это их папа.