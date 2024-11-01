Вдоль Краснознаменской в Волгограде укладывают новый газон

Во второй половине осени вдоль улицы Краснознаменской в Центральном районе Волгограда началось озеленение. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, сейчас подрядчик укладывает рулонный газон у дома № 21 и напротив сквера Пушкина. Параллельно устанавливают поливочную систему.