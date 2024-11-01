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Вдоль Краснознаменской в Волгограде укладывают новый газон

В центре Волгограда на Краснознаменской занялись озеленением.

Источник: Мэрия Волгограда

Во второй половине осени вдоль улицы Краснознаменской в Центральном районе Волгограда началось озеленение. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, сейчас подрядчик укладывает рулонный газон у дома № 21 и напротив сквера Пушкина. Параллельно устанавливают поливочную систему.

— Перед укладкой газона рабочие заранее подготовили территорию, разровняв и взрыхлив специально привезенный плодородный грунт. Расстеленный газон сразу же обильно пролили водой для приживаемости, — уточнили в городской администрации.

Всего планируют озеленить участок более 5 тысяч квадратных метров. Помимо этого рабочие высаживают новые деревья. В сентябре на Краснознаменской появились 50 голубых елей, а также 15 саженцев клена сахарного.