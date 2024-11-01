В Волгоградской области 17 школ слишком сильно нагружали учеников

За все время проверок правоохранители обнаружили 3 тыс. нарушений, предъявили 291 иск, внесли 1607 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 1,6 тыс. человек, в 5 случаях виновным грозит уголовное наказание.