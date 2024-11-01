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В Волгоградской области 17 школ слишком сильно нагружали учеников

Прокуратура выявила нарушения в деятельности нескольких образовательных учреждений.

Источник: Freepik

В надзорном ведомстве выяснили, что 17 школ неправильно организовали урочную деятельность. Школьники получали нагрузку сверх установленной нормы.

В некоторых учебных заведениях прокуратура выявила факты хищения бюджетных средств, недостаточного финансирования программных мероприятий, их неэффективной реализации, нарушения при строительстве и ремонте образовательных организаций.

Как сообщили в прокуратуре региона, проблемными остаются вопросы технического состояния и материального оснащения образовательных организаций, оказания медпомощи в школах, кадрового состава — сейчас вакантными являются 1017 должностей педагогов.

За все время проверок правоохранители обнаружили 3 тыс. нарушений, предъявили 291 иск, внесли 1607 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 1,6 тыс. человек, в 5 случаях виновным грозит уголовное наказание.

образование