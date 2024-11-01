В Петрикове овчарка укусила девочку за щеку — хозяин заплатит 21 000 компенсации

В Петрикове овчарка укусила девочку за щеку — хозяин заплатит 21 000 рублей компенсации. Подробности озвучили в пресс-службе Гомельского областного суда.
В сообщении сказано, что истец в исковом заявлении указала, что 27 февраля 2024 года ее дочь 2013 года рождения за левую щеку укусила немецкая овчарка, которая принадлежит ответчику. Малолетняя была доставлена в Петриковскую Центральную районную больницу, а затем ее перевели в Мозырскую городскую больницу, где она находилась в период с 27 февраля по 12 марта 2024. После этого семья обратилась в медицинский центр на платной основе, где девочке были сделаны назначения. Говорится, что ее лечение продолжается.
Истица просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, а также материальный ущерб в 778,97 рубля, расходы, связанные с оплатой юридической помощи в размере 800, а также почтовые расходы в 20,03 рубля.
Из заключения эксперта следует, что девочке были причинены тяжкие телесные повреждения. Врач травматолог-ортопед уточнил, что имеющиеся на лице ребенка рубцы являются обезображивающими. Во время суда ответчик признал факт причинения вреда со стороны его собаки. Однако он сказал, что сумма компенсации морального вреда является завышенной.
Суд Петриковского района принял решение взыскать с ответчика в пользу истицы в интересах несовершеннолетней дочери денежную компенсацию морального вреда в 21 000 рублей, в счет возмещения материального вреда 778,97 рубля.
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