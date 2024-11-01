В Петрикове овчарка укусила девочку за щеку — хозяин заплатит 21 000 компенсации

В сообщении сказано, что истец в исковом заявлении указала, что 27 февраля 2024 года ее дочь 2013 года рождения за левую щеку укусила немецкая овчарка, которая принадлежит ответчику. Малолетняя была доставлена в Петриковскую Центральную районную больницу, а затем ее перевели в Мозырскую городскую больницу, где она находилась в период с 27 февраля по 12 марта 2024. После этого семья обратилась в медицинский центр на платной основе, где девочке были сделаны назначения. Говорится, что ее лечение продолжается.