Схему движения изменили на Братской ГЭС с 1 ноября из-за ремонтных работ

Схему движение временно изменили на Братской ГЭС с 1 ноября 2024 из-за проведения ремонтных работ. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.
— С 12:00 1 ноября по 10 ноября специалисты займутся установкой работы опор освещения и прокладкой кабельной продукции с последующим подключением, — рассказывают в администрации.
Чтобы избежать пробок во время строительно-монтажных работ на проезжей части транспортный поток с правого берега перенаправили по грунтовой дороге-дублеру. Водителей просят заранее планировать маршрут. Кстати, на левом берегу изменений нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Маяковского в Иркутске с 19 ноября будет запрещено парковаться. Данное решение приняли из-за постоянных пробок. Водители не смогут оставлять авто на участке улицы от заезда к зданию Восточно-Сибирской дирекции управления движением до 2-ой Железнодорожной.