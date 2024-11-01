Схему движения изменили на Братской ГЭС с 1 ноября из-за ремонтных работ

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Маяковского в Иркутске с 19 ноября будет запрещено парковаться. Данное решение приняли из-за постоянных пробок. Водители не смогут оставлять авто на участке улицы от заезда к зданию Восточно-Сибирской дирекции управления движением до 2-ой Железнодорожной.