Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схему движения изменили на Братской ГЭС с 1 ноября из-за ремонтных работ

Ограничения продлятся до 10 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Схему движение временно изменили на Братской ГЭС с 1 ноября 2024 из-за проведения ремонтных работ. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

— С 12:00 1 ноября по 10 ноября специалисты займутся установкой работы опор освещения и прокладкой кабельной продукции с последующим подключением, — рассказывают в администрации.

Чтобы избежать пробок во время строительно-монтажных работ на проезжей части транспортный поток с правого берега перенаправили по грунтовой дороге-дублеру. Водителей просят заранее планировать маршрут. Кстати, на левом берегу изменений нет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Маяковского в Иркутске с 19 ноября будет запрещено парковаться. Данное решение приняли из-за постоянных пробок. Водители не смогут оставлять авто на участке улицы от заезда к зданию Восточно-Сибирской дирекции управления движением до 2-ой Железнодорожной.