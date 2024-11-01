Снегопушки ускорят начало сезона в горнолыжном комплексе «Холдоми»

Минувшей ночью погода впервые в этом сезоне позволила запустить генераторы искусственного снега на трассах горнолыжного курорта «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края. Температуры в тёмное время суток там уже устойчиво держатся на отрицательных значениях. Видео работы снегопушек в своём официальном Телеграм-канале разместила администрация комплекса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы вовсю готовимся принимать гостей. Сезон вот-вот начнётся. Обновили оборудование, а с сегодня приступили к искусственному оснежению трасс, — рассказала корреспонденту нашего издания заместитель генерального директора ГЛК «Холдоми» Елена Диаконашвили. — Сезон мы планируем начать уже с субботы, 16 ноября. Но если погода не позволит этого сделать, то неделей позже. Любителям активного зимнего отдыха мы советуем следить за информацией в наших соцсетях.
«Холдоми» — масштабный и привлекательный объект туристической отрасли Хабаровского края. Он имеет большой потенциал по привлечению туристов не только из соседних регионов, разных уголков России, но и из-за рубежа. Склон поддерживается в отличном состоянии, открываются новые трассы.
Это комплекс высокого уровня, недаром в конце 2022 года именно на ГЛК в Солнечном районе впервые прошло первенство ДФО по горнолыжному спорту, ранее оно традиционно проводилось на Сахалине или Камчатке. На зимнем курорте предусмотрены комфортные места размещения отдыхающих, постоянно развивается гостиничный сервис. Недавно отель горнолыжного комплекса «Холдоми» признали лучшим в Дальневосточном федеральном округе. Курорт победил в соответствующей номинации престижной национальной премии «Горы России».