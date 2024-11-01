Снегопушки ускорят начало сезона в горнолыжном комплексе «Холдоми»

— Мы вовсю готовимся принимать гостей. Сезон вот-вот начнётся. Обновили оборудование, а с сегодня приступили к искусственному оснежению трасс, — рассказала корреспонденту нашего издания заместитель генерального директора ГЛК «Холдоми» Елена Диаконашвили. — Сезон мы планируем начать уже с субботы, 16 ноября. Но если погода не позволит этого сделать, то неделей позже. Любителям активного зимнего отдыха мы советуем следить за информацией в наших соцсетях.