МЧС Ростовской области предупреждает об ухудшении погоды

Всех жителей Дона просят быть крайне осторожными в непогоду. Водителям лучше снизить скорость, не нужно совершать резкие маневры. Также нельзя оставлять машины и самим стоять около деревьев, заборов, ЛЭП, рекламных щитов и других ненадежных конструкций.