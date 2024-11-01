МЧС Ростовской области предупреждает об ухудшении погоды

2−6 ноября в Ростовской области ожидаются дождь и мокрый снег, в северных территориях возможно появление неустойчивого снежного покрова. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха понизится на 10−12 градусов, — говорится в сообщении.
Также в указанный период прогнозируется ветровой нагон воды в Таганрогском заливе и в устье реки Дон.
Всех жителей Дона просят быть крайне осторожными в непогоду. Водителям лучше снизить скорость, не нужно совершать резкие маневры. Также нельзя оставлять машины и самим стоять около деревьев, заборов, ЛЭП, рекламных щитов и других ненадежных конструкций.