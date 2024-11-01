Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: мы начали реализовывать планы по развитию поселка имени Горького

Завершены работы по ремонту дорог и реконструкции памятника Максиму Горькому в этом микрорайоне. Напомним, в июне 2024 года мэр Хабаровска провел встречу с жителями поселка имени Горького. Восстановление памятника советскому писателю было одной из просьб: последние 10 лет монумент находился в неудовлетворительном состоянии. На реконструкцию были выделены деньги из бюджета города, сумма контракта составляет более 2 с половиной миллионов рублей. К работам приступили 7 сентября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы администрации Хабаровска.
«Благоустройство было выполнено по поручению главы города. Старую плитку, которая была в неудовлетворительном состоянии, убрали с постамента и с тумбы. Рабочие выровняли бетонное основание — из-за воды оно было в сколах. Все забетонировали, заармировали сеткой и положили новую плитку», — прокомментировал заместитель начальника отдела управления дорог и благоустройства Александр Рыкунов.
В следующем году на центральной площади поселка планируется заменить брусчатку.
«В этом году мы привели в порядок памятник Максиму Горькому. А уже в следующем займемся площадью. Но для этого нам нужна помощь жителей микрорайона: им предстоит решить, как будет выглядеть общественная территория. Администрация Хабаровска готова помогать им решать все задачи по благоустройству», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Кроме того, активно ведутся работы по ремонту дорог микрорайона. На это была выделена краевая субсидия. Многие проезды и улицы начали разрушаться: на некоторых участках грунт напитался водой. На более чем 10 тысячах квадратных метров дорог заменили основание и поменяли верхний слой — ремонт обошелся в 30 миллионов рублей.
«Также в нацпроект “Безопасные и качественные дороги” включили улицу Энтузиастов, которую полностью реконструировали. Стоимость ремонта по нацпроекту составила более 50 миллионов. На дороге уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары из брусчатки, ограждения, — рассказал Александр Рыкунов. — И самое главное — выполнили устройство ливневой канализации: ранее ее не было, и дорога пришла в негодность. Сейчас осталось только нанести на дорогу разметку».