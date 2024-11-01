Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: мы начали реализовывать планы по развитию поселка имени Горького

Завершены работы по ремонту дорог и реконструкции памятника Максиму Горькому в этом микрорайоне. Напомним, в июне 2024 года мэр Хабаровска провел встречу с жителями поселка имени Горького. Восстановление памятника советскому писателю было одной из просьб: последние 10 лет монумент находился в неудовлетворительном состоянии. На реконструкцию были выделены деньги из бюджета города, сумма контракта составляет более 2 с половиной миллионов рублей. К работам приступили 7 сентября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы администрации Хабаровска.