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В честь героя: новая улица появилась во Владивостоке

Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке появилась новая улица, названная в честь лейтенанта Тихоокеанского флота, Героя Российской Федерации Владимира Боровикова. Улица расположена рядом с Зеленым Бульваром. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

С предложением о наименовании выступила организация «Контингент», занимающаяся поддержкой ветеранов боевых действий и семей погибших. Начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро отметила, что данное решение было одобрено на заседании комиссии по топонимике в сентябре и вступило в силу с подписанием постановления.

«К сожалению, улиц не так много, которым можно присвоить имя героя. В пригородной зоне чаще используются наименования нейтральные или тематические, связанные с искусством», — сказала Светлана Шупиро.

Владимир Боровиков, родившийся в Иркутской области, служил на Тихоокеанском флоте и погиб в 1995 году в Чеченской Республике при выполнении служебного долга.