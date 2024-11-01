В честь героя: новая улица появилась во Владивостоке

С предложением о наименовании выступила организация «Контингент», занимающаяся поддержкой ветеранов боевых действий и семей погибших. Начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро отметила, что данное решение было одобрено на заседании комиссии по топонимике в сентябре и вступило в силу с подписанием постановления.