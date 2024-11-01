В Челябинске продавалось поддельное сливочное масло

В Челябинске обнаружили поддельное сливочное масло. Подлог заметили, когда взяли пробы продукции, продававшейся в гипермаркете «Ашан». В масле «Сулимовское», которому полагалось быть сладко-сливочным, содержались растительные масла и жиры на растительной основе.
— Информация направлена в управление Роспотребнадзора для принятия мер по блокировке молочной продукции на кассе в розничных магазинах Челябинской области, а также изъятию из оборота, — рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.
Вдобавок челябинскому производителю масла выслали предостережение, а декларацию о соответствии продукта всем требованиям отозвали.