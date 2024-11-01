Когда выплатят пособие в ноябре? Публикуем график выплаты пенсий и пособий в ноябре 2024 в Иркутске

Когда выплатят пособие в ноябре 2024 в Иркутске? Такой вопрос возник у сибиряков, получающих поддержку от государства в связи с праздничными днями. Напомним, эта неделя стала шестидневной потому, что День народного единства 4 ноября выпал нынче на понедельник. КП-Иркутск узнала его у специалистов Отделения Социального фонда РФ по Иркутской области, каким будет график выплаты пенсий и пособий в ноябре 2024.