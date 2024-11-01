Когда выплатят пособие в ноябре? Публикуем график выплаты пенсий и пособий в ноябре 2024 в Иркутске

Когда выплатят пособие в ноябре 2024 в Иркутске? Такой вопрос возник у сибиряков, получающих поддержку от государства в связи с праздничными днями. Напомним, эта неделя стала шестидневной потому, что День народного единства 4 ноября выпал нынче на понедельник. КП-Иркутск узнала его у специалистов Отделения Социального фонда РФ по Иркутской области, каким будет график выплаты пенсий и пособий в ноябре 2024.
Когда выплатят пособие в ноябре 2024 в Иркутске.
Конечно, изменения в графике доставки средств коснутся «детских» пособий. Привычный день выплат — 3 ноября — выпадает на воскресенье, следовательно, перечисление денег кредитными учреждениями станут осуществлять накануне — 2 ноября. Напомним, что суббота, 2 ноября, в 2024 году — рабочий день.
— 2 ноября на карты получателей поступят единое пособие на детей до семнадцати лет и беременным женщинам, выплата на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного, — рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Иркутской области.
Также стало известно, что ежемесячную выплату из средств маткапитала за октябрь перечислят 5 ноября. А через несколько дней — 8 числа — пособие за предыдущий месяц получат ухаживающие за ребенком до 1.5 лет работающие родители. Теперь известно, когда выплатят пособие в ноябре 2024 в Иркутске. Кстати, пособия, как и пенсии, не имеют временной привязки — конкретного часа зачисления денежных средств нет.
График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2024 в Иркутске.
Пенсии всем жителям Приангарья на счета банков зачисляться будут с 11 по 21 ноября. Что же касается тех пенсионеров, которые получают деньги через отделения почты в регионе? Доставка их пенсий состоится по ранее утвержденному графику с 3 по 22 ноября.
График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2024 в Иркутске График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2024 в Иркутске.
Кстати, специалисты отметили, что если вы хотите изменить способ получения пенсии, сделать это можно, подав заявление в отделении Социального фонда по Иркутской области, МФЦ или на портале Госуслуг.
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Если остались вопросы по поводу графика выплат пенсий и пособий в ноябре 2024 в Иркутске, можно позвонить на горячую линию.