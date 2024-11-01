Воронежский губернатор поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

— Шесть миллиардов рублей, уже взысканных вами с начала года в результате исполнительных производств, — весьма внушительная сумма. Она говорит о значимости и эффективности работы управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. Выражаем благодарность за вклад в укрепление правовых, социально-экономических и нравственных основ Отечества. Спасибо каждому, кто служит добросовестно и продуктивно. Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в работе. Пусть будет все в порядке! — говорится в поздравлении.