Воронежский губернатор поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

В пятницу, 1 ноября, в Росси отмечают День судебного пристава. С профессиональным праздников сотрудников регионального ведомства поздравили губернатор Александр Гусев и председатель областной думы Владимир Нетесов. Их слова опубликовала пресс-служба правительства региона.
— Шесть миллиардов рублей, уже взысканных вами с начала года в результате исполнительных производств, — весьма внушительная сумма. Она говорит о значимости и эффективности работы управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. Выражаем благодарность за вклад в укрепление правовых, социально-экономических и нравственных основ Отечества. Спасибо каждому, кто служит добросовестно и продуктивно. Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в работе. Пусть будет все в порядке! — говорится в поздравлении.
Александр Гусев и Владимир Нетесов отметили, что труд судебных приставов требует высокого уровня ответственности, компетентности и самоотдачи, поскольку заключается в защите легитимных интересов государства, граждан и юридических лиц. От должного обеспечения деятельности судебной власти и исполнения ее решений, в чем приставы принимают непосредственное участие, зависят благополучие страны и вера общества в силу закона.