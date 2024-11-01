Врача из Иркутской области наградили в Кремле

Врача из Иркутской области наградили в московском Кремле. Награду заведующему станцией скорой помощи Шелеховской райбольницы Константину Горбылеву вручили зампред правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Константин Горбылёв занял третье место во Всероссийском конкурсе молодых лидеров — организаторов здравоохранения в честь 150-летия со дня рождения Н. А. Семашко. Вручение наград победителям прошло в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, где состоялась пленарная сессия III Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение», — пояснили в пресс-службе.
Сам врач поблагодарил за шанс посоревноваться с коллегами и проявить себя. Константин отметил, что оценка его работы добавила мотивации не только ему, но и всей районной больнице трудится на благо региона и страны.
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