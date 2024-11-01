Елку устанавливают на сквере Кирова в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 45-летний мужчина чуть не лишился левой ноги. Он поступил в больницу в критическом состоянии из-за колото-резанной раны и сильной потери крови. Хирурги успешно провели операцию и спасли конечность.