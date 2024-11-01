Елку устанавливают на сквере Кирова в Иркутске

Областной центр начал подготовку к празднованию Нового года. Так на сквере имени Кирова 1 ноября специалисты приступили к установке искусственной елки. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— На работы уйдет примерно месяц, поэтому сборку начинаем уже в первых числах ноября. А значит, к первому зимнему месяцу конструкция полностью будет готова, — прокомментировали в пресс-службе администрации.
По сложившейся традиции, елку украсят новогодними игрушками. Приступят после того, как соберут каркас дерева.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 45-летний мужчина чуть не лишился левой ноги. Он поступил в больницу в критическом состоянии из-за колото-резанной раны и сильной потери крови. Хирурги успешно провели операцию и спасли конечность.