В столетнем здании в центре Краснодара нашли тайное послание

Одной из находок стало венчающее вершение на фасаде. Ранее такая деталь была видна с любого ракурса. В замурованном помещении скрывалась и мозаичная плитка. Это ручная работа, выполненная более 100 лет назад, сообщает телеканал «Россия. Кубань».