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В столетнем здании в центре Краснодара нашли тайное послание

Реставрацию доходного дома Акулова начали в Краснодаре.

Источник: телеканал «Россия.Кубань»

В Краснодаре стартовала реконструкция доходного дома Акулова. Столетнее здание находится в центре города.

В начале реставрации в доме Акулова нашли подземный тоннель. Путь ведет к тайным комнатам. До начала работ проход к ним был замурован.

Одной из находок стало венчающее вершение на фасаде. Ранее такая деталь была видна с любого ракурса. В замурованном помещении скрывалась и мозаичная плитка. Это ручная работа, выполненная более 100 лет назад, сообщает телеканал «Россия. Кубань».

Прошлые строители оставили в здании послание. Его обнаружили в перегородке. В послании говорится о том, что перегородку в 1957 году выстраивала строительная бригада.

«Делаем эту перегородку 19 июня 1957 года», — говорилось в послании с подписью бригадира.

Завершить реставрацию доходного дома Акулова планируют ко второй половине 2026 года.

археология