В столетнем здании в центре Краснодара нашли тайное послание

В Краснодаре стартовала реконструкция доходного дома Акулова. Столетнее здание находится в центре города.
В начале реставрации в доме Акулова нашли подземный тоннель. Путь ведет к тайным комнатам. До начала работ проход к ним был замурован.
Одной из находок стало венчающее вершение на фасаде. Ранее такая деталь была видна с любого ракурса. В замурованном помещении скрывалась и мозаичная плитка. Это ручная работа, выполненная более 100 лет назад, сообщает телеканал «Россия. Кубань».
Прошлые строители оставили в здании послание. Его обнаружили в перегородке. В послании говорится о том, что перегородку в 1957 году выстраивала строительная бригада.
«Делаем эту перегородку 19 июня 1957 года», — говорилось в послании с подписью бригадира.
Завершить реставрацию доходного дома Акулова планируют ко второй половине 2026 года.