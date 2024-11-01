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Дрифт намерены развивать в Беларуси

Создание стратегии по развитию дрифта обсуждают в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Дрифт намерены развивать в Беларуси. Об этом во время пресс-конференции, которая состоялась 31 октября, рассказал директор компании Blockchain Sports Ecosystem Дмитрий Саксонов, пишет БелТА.

Отмечается, что различные компании в мире занимаются продвижением в автоспорте.

— Популяризировать дрифт в нашей стране решили и мы, — уточнил директор компании.

Он отметил, что результаты, которых смогли добиться иностранные пилоты, прилетевшие в Беларусь из Японии, США, Бразилии, Австралии и других, впечатляют. Саксонов заметил, что иностранцы согласились, вернувшись в свои страны, приглашать для участия в 2025 году в белорусском чемпионате свои локальные команды, чтобы в Беларуси дрифт смог заиграть новыми красками.

Тем временем дополнительный поезд «Ласточка» между Москвой и Минском запускают с 1 ноября.

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