Дрифт намерены развивать в Беларуси. Об этом во время пресс-конференции, которая состоялась 31 октября, рассказал директор компании Blockchain Sports Ecosystem Дмитрий Саксонов, пишет БелТА.
Отмечается, что различные компании в мире занимаются продвижением в автоспорте.
— Популяризировать дрифт в нашей стране решили и мы, — уточнил директор компании.
Он отметил, что результаты, которых смогли добиться иностранные пилоты, прилетевшие в Беларусь из Японии, США, Бразилии, Австралии и других, впечатляют. Саксонов заметил, что иностранцы согласились, вернувшись в свои страны, приглашать для участия в 2025 году в белорусском чемпионате свои локальные команды, чтобы в Беларуси дрифт смог заиграть новыми красками.
Тем временем дополнительный поезд «Ласточка» между Москвой и Минском запускают с 1 ноября.
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