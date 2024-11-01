Дрифт намерены развивать в Беларуси

Он отметил, что результаты, которых смогли добиться иностранные пилоты, прилетевшие в Беларусь из Японии, США, Бразилии, Австралии и других, впечатляют. Саксонов заметил, что иностранцы согласились, вернувшись в свои страны, приглашать для участия в 2025 году в белорусском чемпионате свои локальные команды, чтобы в Беларуси дрифт смог заиграть новыми красками.