Наноспутник для исследования ионосферы испытали и подготовили к запуску

По словам ученого, завершается подготовка к пусковой кампании 2024 года в рамках программы «Универсат-2024» госкорпорации «Роскосмос». К запуску готовится второй малый космический аппарат, созданный на спутниковой платформе, которую разработали в Самарском университете имени Королева. В рамках аналогичной программы в 2023 году в космос запустили первый наноспутник, построенный на платформе «SamSat-ION». На 2025 год запланирован запуск третьего спутника семейства.