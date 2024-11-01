В Щербинке начали строить образовательный комплекс

«С 2020-го по распоряжению Сергея Собянина в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы привлекаем инвесторов к строительству социально и экономически важных объектов городской инфраструктуры в жилых районах столицы. Соглашение о возведении образовательного комплекса в районе Щербинка город заключил в 2022 году, полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026-м. В результате найти работу рядом с домом смогут около 165 жителей ТиНАО», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.