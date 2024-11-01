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Штормовое объявлено на Южном Урале: ожидаются очень сильные осадки и порывы ветра до 26 м/с

Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале — прогнозируются очень сильные осадки и порывы ветра до 26 м/с, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +22° 3 м/с 57% 749 мм рт. ст. +15°

«Днем 2 ноября, ночью и днем 3 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, гололедные явления (отложение мокрого снега, гололед, гололедица), усиление ветра до 21−26 м/с», — говорится в комментарии синоптиков.

В ночь на 2 ноября короткий перерыв в осадках. Днем 2 ноября набирающий силу, углубляющийся циклон от Балтики, примчится в Пермский край. На Урале ожидается волна более интенсивных осадков, комментировала ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.