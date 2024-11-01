А счастье будет, если есть в душе покой: каким получился сериал «Комбинация»

Сериал может разжечь любопытство к настоящей «Комбинации», берущей своей очаровательной простотой, прилипчивостью и социальными темами с полярными посылами в лирике (сравним American Boy (1990) и «Бухгалтер» (1991)). В их истории можно отдохнуть от надуманных раздоров между участницами, и судьба Александра Шишинина не смотрится в ней пародией на ментовской сериал, где внезапно большую роль сыграл ветеран Афганской войны. Увы, фирменный «колхозный» образ группы не был постигнут и не привел к аншлагу и овациям. Виноваты спущенные рукава авторов проекта, не дотянувшихся ни до наивности, ни до нужного накала. Не спасли даже захватившие российские сериалы лощеная картинка с множеством желтого, оранжевого, неонового, съемки с коптера и джамп-каты — резкие склейки с незначительной сменой ракурса, которые отечество так полюбило после «Слова пацана» (2023). В легендарном «Бухгалтере» Алена Апина поет о счастье в покое, и, кажется, именно о нем просит российских кинематографистов музыкальная эпоха 90-х.