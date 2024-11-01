Scissor Sisters отправятся в реюнион-тур без вокалистки Аны Матроник

Поп-группа Scissor Sisters объявила о своем воссоединении в рамках тура по Великобритании и Ирландии. Участники бэнда, вокалист Джейк Ширз, басист Бэбидедди и гитарист Дель Маркиз, также подтвердили, что солистка Ана Матроник не присоединится к гастролям, так как у нее есть другие проекты, на которых она сосредоточена.