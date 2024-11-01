Циклон «Мартина» захватит Кубань: Синоптики предупреждают о резком похолодании

В Краснодарском крае установилась теплая осенняя погода. Воздух в регионе прогревается до +19 градусов, при этом самый теплый день еще впереди. Но такая картина надолго не задержится. В скором времени регион накроет циклон «Мартина», и погода полностью поменяется.
1 ноября на Кубани ожидаются дожди. Температура воздуха составит +16…+18 градусов.
«Сегодня территория Кубани окажется под влиянием южной периферии циклона, выходящего в центр Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В субботу, 2 ноября, в Краснодарском крае наступит самый теплый день. Днем воздух в регионе прогреется до +18…+23 градусов. Однако параллельно с этим в край ворвется сильный ветер. Его порывы достигнут 15−20 метров в секунду, а местами и до 25.
После температурного пика и наступит резкое похолодание.
«Со 2 на 3 ноября через территорию края пройдет холодный фронт. На Кубань он принесет дожди, а в предгорных районах и горах возможны осадки в виде мокрого снега. Температура значительно понизится к утру воскресенья», — рассказала «КП»-Кубань" начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.
Ночью 3 ноября температура составит +1…+6 градусов, а в юго-восточных предгорных районах понизится до −1. Днем столбики термометров тоже не поднимутся выше +8…+13 градусов.
4 ноября похолодание продолжится. Ночью прогнозируют +2…-3 градуса, в юго-восточных предгорных районах — −2…-7. Дневные температуры ожидаются на уровне +7…+12 градусов. Местами на Кубани пройдут дожди и мокрый снег.