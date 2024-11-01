Циклон «Мартина» захватит Кубань: Синоптики предупреждают о резком похолодании

В субботу, 2 ноября, в Краснодарском крае наступит самый теплый день. Днем воздух в регионе прогреется до +18…+23 градусов. Однако параллельно с этим в край ворвется сильный ветер. Его порывы достигнут 15−20 метров в секунду, а местами и до 25.