Воронежцев предупредили о гололедице и штормовом ветре

Ранее метеорологи назвали новую дату первого снега в Воронеже. Осадки в виде мокрого снега выпадут в регионе в воскресенье, 3 ноября. Температура в отдельных районах ночью может опуститься до −4 градусов. В столице Черноземья также ожидается дождь со снегом — осадки прогнозируют днем в воскресенье и в День народного единства, 4 ноября. Термометры в областном центре могут показать минимальный минус.