Воронежцев предупредили о гололедице и штормовом ветре

В период с 18:00 пятницы, 1 ноября, до 6:00 субботы, 2 ноября, в Воронежской области будет установлен желтый уровень погодной опасности. Местами по региону ожидается усиление ветра до 17−22 м/сек. В ночное время возможна гололедица. Об этом предупреждает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
Ранее метеорологи назвали новую дату первого снега в Воронеже. Осадки в виде мокрого снега выпадут в регионе в воскресенье, 3 ноября. Температура в отдельных районах ночью может опуститься до −4 градусов. В столице Черноземья также ожидается дождь со снегом — осадки прогнозируют днем в воскресенье и в День народного единства, 4 ноября. Термометры в областном центре могут показать минимальный минус.
Воронежская Госавтоинспекция вчера, 31 октября, призвала воронежцев в ближайшее время поменять летнюю резину на зимнюю в связи с похолоданием в первые дни ноября.