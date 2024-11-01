В День народного единства в Хабаровске ожидается снег

Ноябрь — у нас уже зимний месяц, во второй его половине ударят морозы, день станет еще короче, так что мы постепенно погрузимся в зиму. А пока температуры еще вполне хорошие, но уже падает снег.
— В выходные в Хабаровском крае пройдет дождь с мокрым снегом, — рассказал нашему изданию ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Осадки ожидаются в предстоящую субботу, в воскресенье ненастье прекратится, так что существенных осадков не ожидается. Ветер западного направления слабый до умеренного, температура ночью в субботу понизится от +1 до −4 градусов, в воскресенье будет холоднее: −2…-7. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов. В Хабаровске сегодня ночью ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер западный 6−11 метров в секунду, температура воздуха ночью −1, днем +4 градуса.
В воскресенье в краевом центре осадков не ожидается, сохранится западный ветер до 5−10 метров в секунду, ночь будет холоднее, столбик термометра опустится до отметки −3, днем воздух прогреется до +3…+5 градусов.
— На следующей неделе на погоду в крае будет оказывать влияние активный циклон, пройдут осадки, в том числе в Хабаровске, — говорит Никита Перерва. — Ожидается снег, мокрый снег, в тыл этого циклона будут вторгаться холодные воздушные массы. Температуры в крае понизятся ночью до −3…-10 градусов, местами еще ниже, днем столбики термометров покажут 0…-5. Ветер с выходом циклона усилится до 9−14 метров в секунду. В День народного единства, 4 ноября, в Хабаровске днем ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ночью северный 5−10 метров в секунду, днем северо-западный 9−14 метров в секунду. На рассвете ожидается температура −3, днем около 0. Это еще не зима, а только предзимье. Уровень Амура у Хабаровска −10 сантиметров, существенных изменений воды на реке в ближайшие дни не ожидается.
В народном календаре 2 ноября называют Артемьев день. В старину в это время активно готовились к зиме, квасили капусту. Из неё делали различные заготовки, её тушили, пекли с ней пироги.
Считалось, что надо съесть как можно больше капусты, чтобы потом быть здоровым и счастливым весь год. А по погоде в Артемьев день смотрели, каким будет апрель. Так что замечайте!