В День народного единства в Хабаровске ожидается снег

— На следующей неделе на погоду в крае будет оказывать влияние активный циклон, пройдут осадки, в том числе в Хабаровске, — говорит Никита Перерва. — Ожидается снег, мокрый снег, в тыл этого циклона будут вторгаться холодные воздушные массы. Температуры в крае понизятся ночью до −3…-10 градусов, местами еще ниже, днем столбики термометров покажут 0…-5. Ветер с выходом циклона усилится до 9−14 метров в секунду. В День народного единства, 4 ноября, в Хабаровске днем ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ночью северный 5−10 метров в секунду, днем северо-западный 9−14 метров в секунду. На рассвете ожидается температура −3, днем около 0. Это еще не зима, а только предзимье. Уровень Амура у Хабаровска −10 сантиметров, существенных изменений воды на реке в ближайшие дни не ожидается.