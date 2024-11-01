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Хабаровский край побил рекорд по туристическому потоку в 2024 году

Показатель растет последние три года.

Источник: Комсомольская правда

Рекорды по туристическому потоку бьет Хабаровский край. Последние три года показатель только растет. В прошлом году число поездок составило почти 1,1 миллиона человек, что выше на 132,5% 2022-го. А за первое полугодие текущего года турпоток уже в полтора раза больше, чем в тот же период прошлого года — 640 тысяч поездок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В край туристы едут ради природных богатств и развитой инфраструктуры. Это привлекает и иностранцев.

«За прошедшие 9 месяцев Росстат зафиксировал 65,5 млн туристических поездок по России — это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира», — рассказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

туризм и отдых