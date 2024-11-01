Хабаровский край побил рекорд по туристическому потоку в 2024 году

«За прошедшие 9 месяцев Росстат зафиксировал 65,5 млн туристических поездок по России — это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира», — рассказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.