Главные новости 1 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 ноября 2024 года.
Беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае
Ставропольский край в ночь на 1 ноября подвергся атаке БПЛА. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, беспилотник упал на территории нефтебазы в Светлограде, пострадавших нет.
Трамп назвал «больными» тех, кто считает его «другом России»
Кандидата в президенты США от республиканцев возмутила критика со стороны тех, кто называл его «другом России». Трамп напомнил, что именно при нем было заблокировано строительство «Северного потока — 2».
В правительстве дали две недели на остановку роста цен
Зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев провел совещание по ценовой ситуации на продовольственном рынке. Вице-премьер поручил ежедневно вести мониторинг рынка и принимать меры «для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия».
Права на товарные знаки Wildberries перешли в пользу «РВБ»
Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу объединенной компании онлайн-ретейлера и оператора наружной рекламы Russ. Речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе, суббрендах и информационных системах.
Сенатор раскрыл цены в столовой Совета Федерации
Обед в сенаторской столовой стоит около 750 рублей, в него входит первое, второе, овощной салат и компот, сообщил первый замглавы экономического комитета СФ Иван Абрамов. В Совфеде расположены две столовые: одна — для сенаторов, вторая — для посетителей верхней палаты парламента.