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Главные новости 1 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 1 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 ноября 2024 года.

Беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае

Ставропольский край в ночь на 1 ноября подвергся атаке БПЛА. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, беспилотник упал на территории нефтебазы в Светлограде, пострадавших нет.

Трамп назвал «больными» тех, кто считает его «другом России»

Дональд Трамп
Дональд Трамп Источник: Reuters

Кандидата в президенты США от республиканцев возмутила критика со стороны тех, кто называл его «другом России». Трамп напомнил, что именно при нем было заблокировано строительство «Северного потока — 2».

В правительстве дали две недели на остановку роста цен

Зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев провел совещание по ценовой ситуации на продовольственном рынке. Вице-премьер поручил ежедневно вести мониторинг рынка и принимать меры «для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия».

Права на товарные знаки Wildberries перешли в пользу «РВБ»

Логотип Wildberries
Логотип WildberriesИсточник: Shutterstock

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу объединенной компании онлайн-ретейлера и оператора наружной рекламы Russ. Речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе, суббрендах и информационных системах.

Сенатор раскрыл цены в столовой Совета Федерации

Здание Совфеда
Источник: Reuters

Обед в сенаторской столовой стоит около 750 рублей, в него входит первое, второе, овощной салат и компот, сообщил первый замглавы экономического комитета СФ Иван Абрамов. В Совфеде расположены две столовые: одна — для сенаторов, вторая — для посетителей верхней палаты парламента.