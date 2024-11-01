Глава пермского отделения Банка России Моночков отчитал телефонных мошенников

Управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков рассказал на пресс-конференции по теме профилактики кибермошенничества 31 октября о том, как ему самому однажды довелось общаться с позвонившим ему мошенником.
«Однажды мне позвонил незнакомый человек, представился сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что мои деньги под угрозой, и спросил, нужно ли их защитить. А я его обругал, сказал, что он обязан защищать счета граждан, приказал ему продиктовать мне свои фамилию, имя и отчество для дальнейших разбирательств», — вспоминает он. Ещё один курьёзный случай, по словам управляющего отделением Банка России по Пермскому краю, произошёл с ним, когда он звонил одному из граждан, который ранее сам письменно обратился в Центробанк для решения своего вопроса.
«Но как только я сказал: “Алло, вам звонят из Центробанка”, собеседник нажал на телефоне “отбой”, решив, что ему звонит мошенник. Вот это бдительный гражданин», — улыбнулся Алексей Моночков.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что с начала 2022 года по август 2024 года в России зарегистрировали порядка 1,5 миллионов киберпреступлений. Сейчас число таких правонарушений только растёт. При этом чаще всего злоумышленники звонят и пишут сообщения россиянам из стран ближнего зарубежья.