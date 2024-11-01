Глава пермского отделения Банка России Моночков отчитал телефонных мошенников

«Однажды мне позвонил незнакомый человек, представился сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что мои деньги под угрозой, и спросил, нужно ли их защитить. А я его обругал, сказал, что он обязан защищать счета граждан, приказал ему продиктовать мне свои фамилию, имя и отчество для дальнейших разбирательств», — вспоминает он. Ещё один курьёзный случай, по словам управляющего отделением Банка России по Пермскому краю, произошёл с ним, когда он звонил одному из граждан, который ранее сам письменно обратился в Центробанк для решения своего вопроса.