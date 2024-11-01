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«Это большой прорыв»: искусственный интеллект впервые в истории Башкирии расшифровал рентгеновский снимок

Впервые в Башкирии ИИ расшифровал рентген-снимок.
Источник: Комсомольская правда

Впервые в истории Башкирии искусственный интеллект расшифровал рентгеновский снимок. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республиканского Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Врачи городской больницы № 21 города Уфа направили на платформу «МосМедИИ» рентген органов грудной клетки пациента и спустя минуту цифровой помощник предоставил заключение. ИИ интерпретировал изображение, разметил зоны патологических очагов и выдал протокол исследования.

Получившийся результат Айрат Рахмтуллин назвал большим прорывом в области цифровизации здравоохранения. По его мнению, искусственный интеллект поможет быстрее изучать КТ, МРТ, рентгенснимки, флюорографию, ангиографию.

— Стоит отметить, что последнее слово все же будет оставаться за врачом. До конца года планируется расширить как количество медицинских организаций, так и количество ИИ-сервисов, используемых республикой на «МосМедИИ», — заявил руководитель Минздрава республики.

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