Самарских водителей предупредили о гололедице на дорогах

В Самарской области обратили внимание водителей и пешеходов на изменения погоды. В связи с перепадами температуры от тепла к холоду может образоваться гололедица.
«Любые изменения погодных условий требуют от каждого участника дорожного движения повышенного внимания и личной дисциплинированности», — рассказали в Госавтоинспекции Самарской области.
Автомобилистам советуют быть внимательными, особенно на мостах, путепроводах и в низинах, где также может образоваться наледь. Резкие маневры и превышение скорости в таких условиях очень опасны, так как тормозной путь увеличивается.
Самарцев призывают быть осторожными в местах, где могут появиться пешеходы, например, перед переходами и остановками общественного транспорта.