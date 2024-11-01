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Самарских водителей предупредили о гололедице на дорогах

Госавтоинспекция Самарской области обратила внимание жителей на ухудшение погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области обратили внимание водителей и пешеходов на изменения погоды. В связи с перепадами температуры от тепла к холоду может образоваться гололедица.

«Любые изменения погодных условий требуют от каждого участника дорожного движения повышенного внимания и личной дисциплинированности», — рассказали в Госавтоинспекции Самарской области.

Автомобилистам советуют быть внимательными, особенно на мостах, путепроводах и в низинах, где также может образоваться наледь. Резкие маневры и превышение скорости в таких условиях очень опасны, так как тормозной путь увеличивается.

Самарцев призывают быть осторожными в местах, где могут появиться пешеходы, например, перед переходами и остановками общественного транспорта.