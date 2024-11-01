БЖД запускает поезда из Минска в Мозырь

На этом маршруте будут курсировать поезда региональных линий бизнес-класса.
Первый рейс отправится 1 ноября из Мозыря в 17:57 и прибудет в столицу в 21:46. Из Минска «штадлер» отправится в 19:38 и приедет в Мозырь в 23:50.
В пути скоростная электричка сделает семь остановок — в Пуховичах, Осиповичах, Бобруйске, Красном Береге, Жлобине, Светлогорске и Калинковичах.
С 2 ноября расписание уже будет другим: поезда будут курсировать дважды в день. Отправление из Мозыря — в 5:40 и 17:57, прибытие в Минск — в 9:34 и 21:46 соответственно. Отправление из Минска — в 13:45 и 19:38, прибытие в Мозырь — в 17:36 и 23:50.
В БЖД отмечают, что открытие железнодорожного сообщения между 100-тысячным райцентром и столицей Беларуси стало возможным благодаря завершению работ по электрификации и модернизации инфраструктуры участка Калинковичи — Барбаров.
Ранее, чтобы добраться до Мозыря из столицы, нужно было ехать до Калинковичей на поезде, затем пересаживаться на автобус. Второй вариант — прямая маршрутка из Минска.