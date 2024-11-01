БЖД запускает поезда из Минска в Мозырь

С 2 ноября расписание уже будет другим: поезда будут курсировать дважды в день. Отправление из Мозыря — в 5:40 и 17:57, прибытие в Минск — в 9:34 и 21:46 соответственно. Отправление из Минска — в 13:45 и 19:38, прибытие в Мозырь — в 17:36 и 23:50.