Сбой в системе оплаты парковок заметили в Петербурге утром 1 ноября. Сложности наблюдаются, когда водители пытаются внести деньги за парковочную сессию через СМС. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
— Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно, — добавили в пресс-службе.
К слову, такая ситуация не является причиной для отмены штрафа. Он, кстати, составляет три тысячи рублей. Если водитель не может оплатить парковочную сессию через СМС, то ему необходимо воспользоваться иными способами оплаты, например, через паркомат или мобильное приложение.
Напомним, что оплатить парковку нужно в течение 15 минут после размещения машины на парковочном месте, а покинуть его не позднее, чем через 10 минут по истечении оплаченного времени. В противном случае автомобилисту прилетит штраф.