Сбой в системе оплаты парковок заметили в Петербурге утром 1 ноября

К слову, такая ситуация не является причиной для отмены штрафа. Он, кстати, составляет три тысячи рублей. Если водитель не может оплатить парковочную сессию через СМС, то ему необходимо воспользоваться иными способами оплаты, например, через паркомат или мобильное приложение.