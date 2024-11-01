В Казани на двое суток изменится график движения электричек

Кроме этого, на наиболее востребованных маршрутах в дни праздников увеличат составность поездов. Так, с сегодняшнего дня по 4 ноября задействуют восемь вагонов в электричках № 6924/6934 Казань — Ижевск и № 6935/6925 Ижевск — Казань.