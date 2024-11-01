В Казани на двое суток изменится график движения электричек

1 и 2 ноября в Казани изменится график движения двух электричек. Причиной стало празднование Дня народного единства.
Электрички № 6404/6407 сегодня назначаются на маршрут Казань — Арск — Казань. Они выйдут из расписания 2 ноября.
Сегодня не будут курсировать поезда № 6436/6439 Кaзань — Кукмoр — Кaзань, но 2 ноября их вернут в график.
Остальные электрички будут ходить по действующему расписанию, сообщает пресс-служба АО «Содружество».
Кроме этого, на наиболее востребованных маршрутах в дни праздников увеличат составность поездов. Так, с сегодняшнего дня по 4 ноября задействуют восемь вагонов в электричках № 6924/6934 Казань — Ижевск и № 6935/6925 Ижевск — Казань.
Со 2 по 4 ноября столько же вагонов появится в составе поездов № 6926/6936 Казань — Ижевск. С 3 по 5 ноября восемь вагонов будут включены в электрички № 6933/6923 Ижевск — Казань.
Завтра до шести вагонов увеличат поезда сообщением Казань — Нижний Новгород и Нижний Новгород — Казань.
Столько же вагонов задействуют 3 и 4 ноября на маршрутах Казань — Сосновка и Сосновка — Казань.
Подробную информацию можно узнать на сайте и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», круглосуточно по телефону: +7 (937)625−04−33.