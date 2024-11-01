Опрос на тему ограничения продажи алкоголя проводят в Иркутской области

— Нам важно получить обратную связь по данному вопросу, так как в этом году приняли общественно значимые законы. Они направлены на борьбу с так называемыми «наливайками». Сейчас продолжаем работу по оценке целесообразности введения дополнительных ограничений. Результаты опроса учтем, когда будем принимать окончательное решение, — рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.