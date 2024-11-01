Возле Центрального парка в Калининграде начали ремонтировать тротуар. Специалисты демонтируют старое дорожное покрытие.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, работы ведут от остановки рядом с Центральным парком до Дома художника. Подрядчик огородил территорию и обустроил проход.
Работы проводит ООО «Инпекс». В начале октября с компанией заключили контракт на 7,7 миллиона рублей.
Подрядчик должен отремонтировать тротуар на проспекте Победы от входа в Центральный парк культуры и отдыха до улицы Пушкина. Также необходимо обустроить автобусную остановку. Специалисты демонтируют старое покрытие, установят бортовые камни, сделают новый тротуар из плитки и подготовят заездной карман из брусчатого камня. Работы необходимо выполнить в течение 95 дней с даты заключения контракта.
Всего по муниципальной программе в Калининграде приведут в порядок тротуары на 30 улицах. Их общая протяжённость составляет более 11 километров.