Возле Центрального парка в Калининграде начали ремонтировать тротуар

Подрядчик должен отремонтировать тротуар на проспекте Победы от входа в Центральный парк культуры и отдыха до улицы Пушкина. Также необходимо обустроить автобусную остановку. Специалисты демонтируют старое покрытие, установят бортовые камни, сделают новый тротуар из плитки и подготовят заездной карман из брусчатого камня. Работы необходимо выполнить в течение 95 дней с даты заключения контракта.